مقتل 5 جنود سعوديين على الحدود مع اليمن خلال يومين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الأحد، بمقتلِ الجندي السعودي، محمد زايغ النجعي، على الحدود الجنوبية مع اليمن، ليرتفع بذلك عدد الجنود القتلى لـ5، منذ أمس السبت.

وقُتِل أمس السبت، 4 جنود آخرين هم سلطان الودعاني، وعبد الرحمن الخبراني، وكلاهما من منتسبي حرس الحدود، والرقيب أول جبران المالكي، والرقيب حمود بن شوعي، وهما من القوات البرية، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

والجنود الخمسة قُتلوا في معارك الحد الجنوبي بمنطقة جازان، جنوب غربي المملكة، وجاء الإعلان عن مقتلهم في سياق أنباء منفصلة نشرتها الوكالة عن قيام مسؤولين سعوديين بتقديم واجب العزاء فيهم إلى أسرهم.

Advertisements

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل عناصرها العسكرية الخمسة، غير أن جماعة "الحوثي" تعلن بشكل معتاد مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.