الكاتبة حليوى تُنافس على جائزة الملتقى للقصة القصيرة بالكويت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في الكويت، اليوم الأحد، القائمة القصيرة لدورتها الرابعة وضمت القائمة مجموعة قصصية للكاتبة الفلسطينية، شيخة حليوى، التي وُلِدَت في قرية ذيل العِرْج، وهي قرية بدوية فلسطينية غير معترف بها في ضواحي مدينة حيفا.

وأعلنت حليوى، في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إدراج اسمها ضمن القائمة القصيرة للجائزة.

وضمّت القائمة خمس مجموعات قصصية، هي "احتراق الرغيف" للسعودية وفاء الحربي، و"الساعة الأخيرة" للتونسي سفيان رجب، و"صرخة مونش" للعماني محمود الرحبي، و"الطلبية سي 345" لحليوى، و"مدن تأكل نفسها" للمصري شريف صالح، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

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وقالت جامعة الشرق الأوسط الأميركية، في الكويت، راعية الجائزة، في بيان، إن 209 مجموعات قصصية تقدمت للمنافسة على الجائزة هذا العام واختيرت منها 10 مجموعات للقائمة الطويلة قبل أن يصل منها خمس فقط للقائمة القصيرة.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المترجم الإسباني، لويس ميجيل كانيادا، وعضوية كل من الناقد المصري، سعيد الوكيل والناقد المغربي عبد الرزاق المصباحي والكاتب والناقد الأردني، رامي أبو شهاب، والكاتبة الكويتية، باسمة العنزي.

ويقام حفل إعلان المجموعة القصصية الفائزة في الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر، ويحصل الفائز على 20 ألف دولار فيما تعد أعلى قيمة مالية لجائزة عربية بمجال القصة بينما يحصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على خمسة آلاف دولار.

يُذكر أن حليوى حصلت على البكالوريوس والماجستير في موضوعي التربية واللغة العربية بدرجة امتياز، وتعمل مرشدة للقيادة التربوية والتعلم، وصدر لها في القصة: "سيدات العتمة" و"النوافذ كُتب رديئة" ومجموعة شعرية بعنوان "خارج الفصول تعلمتُ الطيران"، وتُرجمت نصوصها إلى العبرية والإنجليزية والألمانية والبلغارية ونشرت في مجلات عديدة متخصصة.