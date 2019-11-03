شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القبض على 10 أجانب حاولوا اجتياز الحدود الغربية نحو تونس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:13 مساءً, 3 نوفمبر 2019 م المناطق _ تونس قبضت القوات الأمنية في تونس على 10 أشخاص من جنسيات مختلفة في محافظة القصرين وسط غرب تونس كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الجزائرية باتجاه التراب التونسي.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم أن الأشخاص أودعوا لدى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت دورية للحرس التونسي بمنطقة بوشبكة (من محافظة القصرين) ألقت القبض قبل يومين على 12 شخصًا من جنسية عربية كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية باتجاه التراب التونسي.

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