ترامب يطالب بكشف هوية مسرب مكالمته مع زيلينسكي

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بالكشف عن هوية الشخص الذي سرب معلومات عن مكالمته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "لقد أخطأ ذلك الشخص لدرجة أنه يجب أن يكشف عن نفسه".

وأضاف أن "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تعلم من هو، ولكن لأنها ذراع الحزب الديمقراطي، فإنها لا تريد الكشف عنه لأن ذلك سيكلف غاليا. اكشفوا عن ذلك الشخص وانهوا مهزلة العزل".

ويأتي طلب ترامب وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين للكشف عن هويه ذلك الشخص، ويهاجمون مصداقيته.

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وكان ذلك الشخص الذي وصف بأنه مسؤول استخباراتي عمل سابقا في البيت الأبيض، أول من آثار مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق في نجل منافسه الديمقراطي جو بايدن.

لكن مجموعة من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين ومسؤولين في الأمن القومي أكدت آنذاك فحوى الشكوى، وهي محاولة واضحة للضغط على أوكرانيا للتحقيق في خصوم ترامب الديمقراطيين.

ويتم التحقيق فيما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا لدفع رئيسها الجديد فولوديمير زيلنيسكس للتحقيق في قضية بايدن وابنه هانتر.

وقال مارك زيد، محامي الشخص الذي أبلغ بالقضية، على تويتر، الأحد، إن موكله قدم عرضاً مباشراً للمشرعين الجمهوريين للإجابة على أسئلتهم كتابياً.