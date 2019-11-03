ستيف هارفي يتحدث في "الشارقة للكتاب" عن الزي الإماراتي والمرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطل الإعلامي والكاتب الأمريكي ستيف هارفي على زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب في ثاني أيامه.

رسائل في الإيجابية وروح المبادرة وتحديد الهدف منذ البداية بعث بها هارفي إلى الحضور في المعرض.

واعتبر ستيف هارفي أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الأمن والأمان، معربا عن إعجابه بالزي الإماراتي التقليدي، وأنه اقتنى مجموعة منه بألوان مختلفة، ومن المنتظر أن يظهر بالزي الإماراتي في إحدى حلقات برنامجه.

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كما دعا الشباب إلى تحديد أهدافهم منذ البداية والعمل على تحقيقها، مؤكدا أنه عاش في بيئة فقيرة، وتمكن من خلال سعيه وإصراره على النجاح من الوصول إلى هذه الشهرة العالمية.

وفي وصفه للمرأة، قال هارفي إن المرأة هي "الملكة" وهي روح المنزل والمجتمع، ولا يمكن أن تستقيم الحياة دون وجودها.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تتواصل حتى 9 نوفمبر 2019 بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار "افتح كتابا.. تفتح أذهانا".