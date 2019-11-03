- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - الخرطوم - مها التلبالأحد 2019/11/3 10:57 م بتوقيت أبوظبي
القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم خلال لقاء وزير الخارجية السودانية
قال القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان، السفير براين شوكان، الأحد، "إن هناك مساعي لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مؤكداً أن "هذا الأمر يتطلب بعض الوقت".
وقال، خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، الأحد، في الخرطوم: "إن إعلان حالة طوارئ تجاه دولة ما إجراء يتخذه الرئيس ليتمكن من فرض عقوبات استثنائية على هذه الدولة، وإنما يستمر في العادة لمدة سنة واحدة، فيتعين بالتالي تجديده كل عام ليستمر سريان الإجراءات التي فرضت بموجبه".
وأشار "براين" إلى وجود حاجة لتجديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان قبل انتهائها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني كل عام، لضمان استمرار العقوبات الخاصة بدارفور، وذلك لحين اتخاذ قرار بإلغائها، وعليه كان لا بد من أن يصدر الرئيس أمرا يؤكد فيه أن أعمال وتصرفات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا.
وأوضح "شوكان" أن قرار ترامب لم يعِد فرض العقوبات الاقتصادية التي ألغاها بقراره عام 2017، ولكنه مدد حالة الطوارئ المفروضة تجاه السودان لعام آخر، ليتيح العقوبات بشأن دارفور.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية عن تفهم بلادها لدواعي إصدار قرار بتمديد حالة الطورائ المفروضة على الخرطوم من الإدارة الأمريكية.
وشددت محمد على أهمية النظر إلى التطورات الإيجابية في البلاد، وقالت: "إن الحكومة الحالية وشعب السودان لا علاقة لهم بالإرهاب ويتحملون وزر أخطاء الحكومة السابقة.
وعبرت عن أملها في أن تقوم الحكومة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب فرصة، معلنة عن بذل الحكومة الجديدة في السودان الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب.
وأشارت وزيرة الخارجية إلى اهتمام الحكومة بأن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي أمريكي: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يتطلب وقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.