شكرا لقرائتكم فيديو مؤلم.. آلة القتل الحوثية تواصل حصد أرواح أطفال اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصل آلة القتل الحوثية حصاد أرواح الأطفال اليمنيين، بالقنص المباشر والغام الموت والعبوات الناسفة التي زرعتها، حيث قتل وجرح، اليوم الاحد، 3 أطفال في الحديدة غربي البلاد.

وذكر مصدر محلي لـ"العربية.نت"، ان طفل قتل وأصيب شقيقه وشخص آخر بجراح في انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في منطقة الحيمة جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة اثناء عودتهم على متن سيارة إلى منازلهم.

وأوضح المصدر، أن الطفل أنس عبدالكريم، البالغ من العمر 7 سنوات قتل واصيب شقيقه عبدالمولى عبدالكريم البالغ من العمر 4 سنوات بجروح بالغة، في الانفجار الذي أدى أيضاً إلى إصابة المواطن عبدالرحمن فيصل السلمي.

الطفل أحمد عبده علي

وحولت الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً الساحل الغربي إلى واحد من أكبر حقول الألغام في العالم، الأمر الذي يشكل كابوساً يؤرق الأهالي، حيث لا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا في صفوفهم معظمهم نساء وأطفال.

وأودت الألغام الحوثية بحياة المئات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال في مناطق جنوبي الحديدة، وغربي تعز، كما أوقعت مئات الإصابات في صفوف السكان، وتسببت بحالات إعاقة دائمة لعديد منهم.

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في السياق، أصيب طفل في الثالثة عشر من العمر، الأحد، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر طبي، إن أحمد عبده علي، أصيب بطلقة قناص حوثي في الصدر أثناء تواجده أمام منزله في التحيتا.

وأوضح المصدر، أن المصاب تم إسعافه إلى المستشفى الميداني في مديرية التحيتا ليتم نقله فيما بعد إلى مستشفى الخوخة لاستكمال تلقي العلاج.

وتمارس الميليشيات الحوثية شتى أنواع الانتهاكات بحق المدنيين في مديريات الحديدة من قصف واستهداف للمواطنين في الأحياء السكنية بشكل مباشر سقط على إثره عشرات الضحايا الأبرياء.