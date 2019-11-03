شكرا لقرائتكم خوفاً من عدوى التظاهرات.. إيران توقف الزيارات الدينية للعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مصدر إيراني مطلع عن إيقاف إيران جميع الزيارات الدينية إلى العراق وسط خشية من انتقال عدوى التظاهرات إلى طهران.

وجاء هذا القرار بعد إغلاق النظام الإيراني النقاط الحدودية مع العراق كما أصدرت الخارجية الإيرانية بيانًا نصحت فيه الإيرانيين بالابتعاد عن السفر إلى العراق.

وقال مصدر إيراني في تصريح لوكالة أنباء فارس بهذا الشأن: ان ضمان أمن الزوار هو أولويتنا، ومن هذا المنطلق وبعد أيام زيارة الأربعين ونظرا الى الظروف المستجدة والوضع في العراق، لم يكن لدينا ايفاد إلى العتبات المقدسة، وان جميع الموظفين الايرانيين في العراق قد عادوا إلى البلاد.

وأضاف: حاليا لا يوجد أمن مطلوب لتواجد الزوار، كما أن منظمة الحج والزيارة أبلغت مكاتبها بوقف إيفاد قوافل الزوار إلى العتبات المقدسة حتى إشعار آخر، وبعثت رسالة في أواخر الأسبوع الماضي، طلبت فيه إلغاء سفر قوافل الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق.

إغلاق الحدود

وواصلت طهران إغلاق النقاط الحدودية مع العراق بسبب التظاهرات حيث أغلقت السلطات الإيرانية يوم الأربعاء، منفذ مهران الحدودي والذي يربط محافظة إيلام مع محافظة واسط.

وبحسب وكالة أنباء " تسنيم" الإيرانية عن مسؤول محلي قوله:" إن الاغلاق يشمل منع المسافرين، وكذلك الشاحنات والحافلات من العبور بسبب الاحتجاجات في العراق ".

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وأضاف:" ان الشاحنات والسيارات الاخرى غير مسموح لها بدخول العراق حتى يتحسن الوضع، لكنه لا يوجد حظر على تحويل البضائع للعراق في الحدود ".وأصدرت وزارة الخارجية الايرانية، الثلاثاء بيانا نصحت فيه رعاياها بعدم السفر الى العراق بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها هذا البلد.

وجاء في بيان مقتضب لوزارة الخارجية الإيرانية: نظرا للتصعيد الجاري في العراق يُرجى من المواطنين والزوار المتوجهين الى العراق تأجيل رحلتهم حتى اشعار آخر.

ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة تشهدها بغداد ومحافظات الوسط والجنوب منذ يوم الجمعة قتل خلالها أكثر 150 شخص وإصابة المئات.

وتعتبر موجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا و8 من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عادل عبد المهدي.