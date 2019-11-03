لفت رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني علي لاريجاني إلى ان "النظام الأميركي يسعى ومن خلال اجراءاته الحمقاء إلى اثارة الفوضى في المنطقة، وفيما إذا فشل بالسيطرة على النفط في المنطقة، يحاول في مغامرة أخرى، قلب الاوضاع لتمرير نواياه الخبيثة"، مشيراً إلى أنه "يبدو أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يفهم أن أرض سوريا ونفطها، ملكان للحكومة والشعب في سوريا، وأن الولايات المتحدة ليس لها الحق في غزو تلك البلاد والاستيلاء على حقول النفط".
وأوضح إنه "هو ترامب يواصل خطابه الوقح، ويقول: يجب أن نحصل على النفط في العراق أيضا، ولم يتحقق له هذا الامر، ترامب يعلم ان الادارة الامريكية والجيش الاميركي حاولا السيطرة على النفط العراقي، لكن المرجعية الواعية في النجف الاشرف والقادة الشرفاء والشعب العراقي الرشيد، لم يسمحوا بهذه الخيانة من قبل الأميركيين"، منوها الى ان "اميركا تمارس هذه السياسة الخفية والتي باتت اليوم علنية تجاه الشرق الاوسط والدول النفطية".
كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: اميركا بممارساتها الهوجاء تحاول اثارة الفوضى في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.