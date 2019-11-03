لاريجاني: اميركا بممارساتها الهوجاء تحاول اثارة الفوضى في المنطقة

لفت رئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي الايراني ​علي لاريجاني​ إلى ان "النظام الأميركي يسعى ومن خلال اجراءاته الحمقاء إلى اثارة الفوضى في المنطقة، وفيما إذا فشل بالسيطرة على ​النفط​ في المنطقة، يحاول في مغامرة أخرى، قلب الاوضاع لتمرير نواياه الخبيثة"، مشيراً إلى أنه "يبدو أن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لا يفهم أن أرض ​سوريا​ ونفطها، ملكان للحكومة والشعب في سوريا، وأن ​الولايات المتحدة​ ليس لها الحق في غزو تلك البلاد والاستيلاء على حقول النفط".

وأوضح إنه "هو ترامب يواصل خطابه الوقح، ويقول: يجب أن نحصل على النفط في ​العراق​ أيضا، ولم يتحقق له هذا الامر، ترامب يعلم ان الادارة الامريكية و​الجيش الاميركي​ حاولا السيطرة على النفط العراقي، لكن المرجعية الواعية في ​النجف الاشرف​ والقادة الشرفاء والشعب العراقي الرشيد، لم يسمحوا بهذه الخيانة من قبل الأميركيين"، منوها الى ان "​اميركا​ تمارس هذه ​السياسة​ الخفية والتي باتت اليوم علنية تجاه ​الشرق الاوسط​ والدول النفطية".