وفاة الوزير السابق ميشال اده عن عمر يناهز الـ91 عاما

أعلن قبل قليل عن وفاة الوزير السابق ميشال اده عن عمر يناهز الـ91 عاماً.
تجدر الإشارة إلى أن أده سياسي ورجل أعمال لبناني ماروني وكاتب متخصص في الصراع العربي الإسرائيلي، شغل عدة مناصب وزارية بين 1966 إلى 1998، وترأس الرابطة المارونية منذ عام 2003 ولغاية عام 2007.
أتم دراسته الثانوية في مدرسة الآباء اليسوعيين في بيروت وانتسب بعدها إلى كلية الحقوق بجامعة القديس يوسف وذلك عام 1945.
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