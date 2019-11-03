نقابة أصحاب دور الحضانة: الحضانات تفتح أبوابها غدا ما عدا التي يتعذر الوصول إليها

قرر مجلس نقابة أصحاب ​دور الحضانة​ في لبنان أن تفتح الحضانات أبوابها غداً الاثنين 4 تشرين الثاني لتستقبل الأطفال كالمعتاد، ما عدا التي يتعذر الوصول إليها في حال اقفال الطرقات.

وأوضحت أن فعالية هذا القرار تسري إلى أن يستتب الأمن نهائياً.