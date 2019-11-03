قرر مجلس نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان أن تفتح الحضانات أبوابها غداً الاثنين 4 تشرين الثاني لتستقبل الأطفال كالمعتاد، ما عدا التي يتعذر الوصول إليها في حال اقفال الطرقات.
وأوضحت أن فعالية هذا القرار تسري إلى أن يستتب الأمن نهائياً.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أصحاب دور الحضانة: الحضانات تفتح أبوابها غدا ما عدا التي يتعذر الوصول إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.