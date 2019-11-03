الطقس غداً صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في ​لبنان​ يوم الإثنين صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ خلال ​النهار​ كما تنخفض نسبة الرطوبة .

أما الثلاثاء، فصافٍ إجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، التي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة احياناً شمال البلاد.

والأربعاء، صافٍ الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة احياناً، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.