أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الإثنين صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خلال النهار كما تنخفض نسبة الرطوبة .
أما الثلاثاء، فصافٍ إجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، التي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة احياناً شمال البلاد.
والأربعاء، صافٍ الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة احياناً، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غداً صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.