آلان عون: لسنا خارج المساءلة ولكن لا يجوز تعميم تهمة الفساد على الجميع

اكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون "إننا نمد اليد لجميع المتظاهرين ونقول لهم اننا نخوض المعركة سويا وليس كل من في السلطة هو فاسد او لا يريد اصلاح البلد"، مشيراً إلى أنه " لا يجوز أن يتم تعميم الاتهام أن الجميع فاسدين لان ذلك يحمي الفاسد الحقيقي عمليا وإذا هناك شكوكا عند الجميع ان الجميع فاسد فليتم العمل على آلية تكشف الفاسد عن غيره".
وفي حديث تلفزيوني، لفت عون إلى "إنني مستعد للخضوع لاي آلية شفافة لكل ما لدي من 10 سنوات أي منذ أن بدأت بالتعاطي بالشأن العام ولسنا خارج المساءلة ولكن لا يجوز تعميم تهمة الفساد على الجميع".
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