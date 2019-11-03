أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ "أننا نبهناكم كثيرا أن بعد 17 تشرين ليس كما قبله".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح سعد أنه "يبدو ان لا ​الفاسد​ يريد أن يفهم ولا السلطوي يريد ان يفهم ولا الاستفزازي يريد يفهم، والأهم أن الفاسد والسلطوي والاستفزازي لا يريد يفهم".

معتبراً أنه "حقا لا أحد يخرب العهد بقدر ما يخربه أهله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد: الفاسد والسلطوي والاستفزازي لا يريد يفهم أن 17 تشرين ليس كما قبله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.