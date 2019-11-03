النشرة: المدارس الرسمية في صيدا قررت اقفال أبوابها يوم غد الاثنين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بانه "نظراً للظروف الراهنة، ولعدم استقرار الوضع بالشكل الكامل، وحفاظاً على سلامة ​الطلاب​، يستمر إيقاف الدروس في مدارس ​جمعية المقاصد​ الخيرية في صيدا يوم الإثنين بينما تفتح الإدارة أبوابها لأفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية كما تقفل ثانوية الايمان أبوابها يوم غد الاثنين وستقوم الثانوية بدعوة طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي بكافة فروعه للمشاركة في ورشة عمل تحت عنوان "الحراك ضد ​الفساد​ في ​لبنان​ اسبابه..مطالبه ...تجلياته ...إيجابياته و سلبياته" وذلك بغية الخروج بتوجيهات لوضعها برسم المرجعيات التربوية".

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان "المحتجين عند تقاطع "ايليا" في المدينة، يواصلون حراكهم الاحتجاجي في "أحد الوحدة" بعدما امتلأ بالالاف المشاركين الذين رفعوا الاعلام اللبنانية على وقع الاغاني الوطنية، ودعوة إلى إستمرار التظاهر والإضراب العام غداً الإثنين، وإقفال الطرقات حتى تشكيل الحكومة وتحقيق جميع المطالب".

وعلمت "النشرة" انه "نظراً للتحركات الشعبية في الشارع، وحرصاً على سلامة المعلمين والطلاب وفريق العمل، وبعد التشاور مع مديري المدارس الرسمية في صيدا والجوار، قررت المدارس الرسمية في صيدا اقفال أبوابها يوم غد الاثنين الواقع فيه 4 تشرين الثاني 2019".