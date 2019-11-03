انتشار للجيش على أوتوستراد جل الديب وحركة السير عادية

يشهد أوتوستراد جل الديب والطرق الداخلية المؤدية إلى الجسر، حركة سير عادية، وسط انتشار قوة من الجيش في المنطقة، بعد الدعوات إلى الإضراب العام وقطع الطرقات غداً.
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