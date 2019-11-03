يشهد أوتوستراد ​جل الديب​ والطرق الداخلية المؤدية إلى الجسر، حركة سير عادية، وسط انتشار قوة من ​الجيش​ في المنطقة، بعد الدعوات إلى الإضراب العام و​قطع الطرقات​ غداً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشار للجيش على أوتوستراد جل الديب وحركة السير عادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.