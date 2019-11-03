فنزويلا ترد على الدبلوماسية السلفادورية بالمثل: الطرد بالطرد









اسماء السيد - سان سلفادور: أمرت السلفادور دبلوماسيي فنزويلا بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، تماشيًا مع موقف رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة تجاه حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي يعتبرها غير شرعية، ما دفع كراكاس إلى طرد دبلوماسيي السلفادور.

باتت أكثر من خمسين دولة، على رأسها الولايات المتحدة، تعترف برئيس الجمعية الوطنية خوان غايدو رئيسًا شرعيًا بالنيابة لفنزويلا.

قبل انتخابه في يونيو، قال أبو كيلة إنه "سينأى ببلاده" عن العلاقة مع كراكاس، وسيقيم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة التي تطالب مادورو بالتخلي عن السلطة.

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قال أبو كيلة في بيان نشره على حسابه على تويتر في وقت متأخر السبت "حكومة السلفادور تطرد (أعضاء) السلك الدبلوماسي من نظام نيكولاس مادورو".

وردًا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان الأحد، أنها أعلنت جميع الموظفين الدبلوماسيين السلفادوريين "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

رحّب السفير الأميركي رونالد جونسون بالقرار. وقال على تويتر "نشيد بحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة لضمان أن السلفادور في الجانب الصحيح من التاريخ".

وسجنت حكومة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو زعماء المعارضة وتواجه اتهامات بالتعذيب والاعتقالات التعسفية في مسعاها إلى التمسك بالسلطة، فيما ينهار اقتصاد البلاد. لكنّ حكومته لا تزال تحظى بدعم قوي في الأمم المتحدة، خصوصًا من روسيا والصين. منعت حكومة مادورو سفر غوايدو إلى خارج البلاد بعدما حاول في إبريل قيادة تمرد عسكري أخفق سريعًا.

