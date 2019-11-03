شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."مباشر قطر" تكشف تفاصيل دعم تميم للعدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن الخسائر الفادحة التى تكبدها الاقتصاد التركى الذى يعانى من تراجع كبير، عقب العدوان الذى شنه رجب طيب أردوغان على الأراضى العربية السورية .

وقال التقرير :"بدأ سريعاً أردوغان حصد خسائر الحرب التى خاضها ضد السوريين ظلماً وافتراءاً حيث خيمت الخسائر الاقتصادية على العديد من المؤسسات والقطاعات فى انقرة".

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وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن رجب طيب أردوغان، لم يجد أمامه إلا تابعه تميم بن حمد ، أمير الإرهاب من أجل تعويض خسائره، ز حصد المزيد من الأموال لدعم بلاده خاصة وسط تراجع معدلات النمو وزيادة البطالة والتضخم فى تركيا".

ولفت تقرير "مباشر قطر"، إلى أن تميم ، الخائن لعروبته أعطى الضوء الأخضر لبنك قطر الوطنى من أجل توفير 3 مليارات دولار لقطاع الحديد والصلب التركى فى محاولة لإنقاذه من الإنهيار.

وتابع التقرير:"أن هذا لم يرضى أردوغان ولكنه طالب تميم باستمرار دعمه اقتصادياً وسياسياً من أجل الحفاظ على العلاقات الثنائية..فتميم الذى وضع نفسه وبلاده تحت أمر أردوغان تلقى الطلبات التركية دون أى اعتراض".