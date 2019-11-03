أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، إلغاء رسوم تكرار العمرة والبالغة 5000 درهم مغربية.
وحسب وسائل إعلام سعودية، فإن قرار إلغاء الضريبة يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.
وجاء في رسالة صادرة عن شركة “باب العمرة” المعتمدة من وزارة الحج السعودية كمركز خدمة أنظمة لمكاتب الحج والعمرة، أنه تم إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال”5000 درهم”.
وذكرت الشركة أن رسوم العمرة للمتقدمين كافة، تبلغ وقف النظام الجديدة، نحو 500 ريال “1300 درهم”، تشمل رسوم الخدمات الإلكترونية، وقيمة الباقة الأساسية، وضريبة القيمة المضافة ورسوم.
وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 ملايين معتمر، حسب بيانات وزارة الحج السعودية.
وكانت السعودية فرضت في 2016 رسوما على العمرة الثانية وما بعدها بقيمة 5000 درهم لكل مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر هام للمغاربة.. السعودية تُعلن إلغاء الضريبة عن العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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