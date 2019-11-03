غيرة المصرية مي عز الدين من المغربية بسمة بوسيل

تتعرض النجمة المغربية، بسمة بوسيل، إلى هجومات من طرف بعض الصفحات المصرية، التي تُحاول إقحامها في مشاكل الوسط الفني.

وتزعم هذه الصفحات أن بسمة بوسيل تُحاول منع زوجها، تامر حسني، من العمل رفقة الفنانة المصرية مي عز الدين، التي حاولت التقرب منه قبل زواجه، وكانت تطمح إلى الزواج به قبل أن يدق قلبه للمغربية.

وحسب مقربين من بسمة بوسيل، فإن هذه الأخيرة استطاعت أن تأخذ مسافة من أعمال زوجها، وأيضا احترمت جميع علاقاته في الوسط الفني، خصوصا مع الفنانة مي عز الدين، التي شاركت تامر في بطولة فيلمهما الشهير “عمر وسلمى”.

النجمة المغربية، التي استطاعت أن تخطف قلب السوبر ستار المصري، تامر حسني، وأصبحت أما لأولاده الثلاثة، وحسب المعلومات المتوفرة، فإنها لا تتدخل في عمله، ولا اختياراته، على الرغم من رجوعه إليها في كل الأوقات قبل أن يحسم مشاركته في أي عمل.

يذكر أن الفنانة مي عز الدين دخلت في حالة اكتئاب حاد، بسبب فشل مسلسلها الأخير “البرنسيسة بيسة”، الذي أذيع، شهر رمضان الماضي، الأمر الذي دفعها إلى الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.