كأس محمد السادس.. القرش المسفيوي يرفع التحدي في وجه الترجي ويبحث عن تحقيق المفاجأة

يرفع فريق أولمبيك آسفي، ممثل الكرة المغربية الثالث في كأس محمد لسادس لكرة القدم للأندية العربية، في وجه فريق الترجي التونسي، واحد من الأندية المرشحة فوق العادة للتتويج باللقب، عندما يلتقيان بعد قليل بملعب المسيرة الخضراء، في مباراة ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

الفريق المسفوي، الذي سيكون مدعما بأزيد من 10 لاف مناصر من عشاقه، يرغب في تصدر العناوين وتحقيق المفاجأة بالإطاحة بواحد من الأندية المرشحة للتتويج.

طريق هذا الإنجاز يمر حتما من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، في إطار لقاء الذهاب، قبل خوض إياب صعب، وبإكراهات رياضية وغير رياضية خاصة بملعب “رادس”.

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وسيستفيد ممثل حاضرة المحيط من تواجد جل نجومه يتقمهم النجم الشاب محمد المرابيط، وكوفي بوا، كما أنه منتشي بأداءه الكبير في مباراة البطولة الأخيرة أمام الرجاء البيضاوي.

مهمة الفريق المغربي، لن تأكون سهلة بالتأكيد، أمام فريق تونسي عملاق، وله مكانته الكبيرة في خارطة الكرة الإفريقية والعربية، كما أنه يملك العديد من العنصر المجربة، والتي قادت الفريق للتتويج بعصبة الأبطال الإفريقية الموسم الماضي.

جدير ذكره، أن هذه المباراة ستنطلق على الساعة السبابعة مساءـ وستنقل مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية .