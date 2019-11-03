مصادر فلسطينية: المقاومة تسقط مُسيرة إسرائيلية شمال قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية مقربة من فصائل المقاومة في قطاع غزة، مساء اليوم، الأحد، أنه تم إسقاط طائرة إسرائيلية مُسيرة بعد إطلاق النار عليها فوق أجواء شمالي قطاع غزة المحاصر.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "المقاومة الفلسطينية أسقطت مساء طائرة مُسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليها في شمال قطاع غزة".

ونقل الوكالة عن مصدر في فصائل المقاومة (لم تكشف عن هويته) أنه "تمكّن مقاومين من إسقاط طائرة التصوير الإسرائيلية الصغيرة التي كانت تحلّق في أجواء المنطقة الحدودية شمال القطاع بعد إطلاق النار نحوها".

وأضاف المصدر أن "الطائرة الإسرائيلية هي من نوع ‘كوادكوبتر‘، وتصنّف من الطائرات المسيرة التي تستخدم بغرض التصوير".

يتبع..