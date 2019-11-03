حماس تعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية والاستيلاء عليها شمال قطاع غزة

قالت مصادر فلسطينية، إن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت بعد إطلاق النار عليها، مساء الأحد، في سماء شمال قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن الطائرة وهي من نوع كوادكابتر أسقطت بالفعل بعد إطلاق النار عليها من مجموعة فلسطينية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، كما لم يصدر تعقيب رسمي من الجيش الإسرائيلي.

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وفي يوليو/تموز الماضي، أقر الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة تابعة له في غزة، بعد وقت قصير من إعلان مصادر فلسطينية إسقاطها.

وحينه زعم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة "رباعية المراوح" كانت في مهمة روتينية قبل إسقاطها، دون توضيح ماهية المهمة.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي عادة هذا النوع من الطائرات بهدف التجسس وجمع المعلومات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها: "إن السلطات العسكرية باشرت التحقيق في ظروف إسقاط الطائرة".

وأضاف "من غير الواضح إذا ما كان إسقاطها نجم عن خلل فني أو استهداف من قبل إحدى المنظمات في القطاع".