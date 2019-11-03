- 1/2
- 2/2
إيمان أحمدالأحد 2019/11/3 10:14 م بتوقيت أبوظبي
صورة متداولة على مواقع فلسطينية للطائرة الإسرائيلية
قالت مصادر فلسطينية، إن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت بعد إطلاق النار عليها، مساء الأحد، في سماء شمال قطاع غزة.
وأكدت المصادر أن الطائرة وهي من نوع كوادكابتر أسقطت بالفعل بعد إطلاق النار عليها من مجموعة فلسطينية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، كما لم يصدر تعقيب رسمي من الجيش الإسرائيلي.
وفي يوليو/تموز الماضي، أقر الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة تابعة له في غزة، بعد وقت قصير من إعلان مصادر فلسطينية إسقاطها.
وحينه زعم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة "رباعية المراوح" كانت في مهمة روتينية قبل إسقاطها، دون توضيح ماهية المهمة.
ويستخدم الجيش الإسرائيلي عادة هذا النوع من الطائرات بهدف التجسس وجمع المعلومات.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها: "إن السلطات العسكرية باشرت التحقيق في ظروف إسقاط الطائرة".
وأضاف "من غير الواضح إذا ما كان إسقاطها نجم عن خلل فني أو استهداف من قبل إحدى المنظمات في القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس تعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية والاستيلاء عليها شمال قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.