وزيرة فلسطينية تطالب حماس بإطلاق سراح الصحفي "هاني الأغا"

تواصل قضية الصحفي الفلسطيني هاني الآغا، المعتقل منذ 38 يومًا في سجون حماس، التفاعل على مختلف الأصعدة، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنه.



ففي أعقاب زيارة لعائلة الأغا، الأحد، قالت الدكتورة آمال حمد وزيرة شئون المرأة: "إن اعتقال الصحفيين أمر مؤسف ومستهجن، فهم حراس الحقيقة، الذين لا يتوانون عن كشف جرائم الاحتلال ونشرها أمام العالم".

ودعت آمال حمد حركة حماس إلى الإفراج العاجل عن الصحفي هاني الآغا، مشيدة بصبر وصمود عائلته، خاصة والدته الأسيرة المحررة أم هاني التي أمضت أربع سنوات في سجون الاحتلال، والمعروفة بنشاطاتها المميزة في خدمة قضية الأسرى.

وشارك في الزيارة وفد من المكتب الحركي المركزي للصحفيين في الأقاليم الجنوبية، وعدد من العاملين في المجال الصحفي.

وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وأجهزة "حماس"، بالإفراج الفوري عن الصحفي الآغا.

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وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن باحثيها زاروا الصحفي الآغا الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولاحظوا علامات ومؤشرات تدل على تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة خلال احتجازه.

وأكدت أن احتجاز الآغا وغيره من الصحفيين وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، يعد انتهاكا خطيراً للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة الجسدية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وطالبت الهيئة، أجهزة حماس بوقف استدعاء الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، وعدم تعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة في حال احتجازهم.

واعتقلت أجهزة حماس الصحفي الآغا بتاريخ 25/9/2019، بعد استدعائه لأحد مقراتها في مدينة غزة.

بدورها ثمنت الأطر والمؤسسات الإعلامية الجهود المبذولة للإفراج عن الصحفي بسام محيسن أمس السبت، الذي كان معتقلا هو الآخر في سجون حماس.

وشددت، في بيان لها عقب اجتماعها، على ضرورة احترام الحريات الإعلامية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والنشر، وتهيئة البيئة والحاضنة البنّاءة في ظل الأجواء والمناخات الناتجة عن التوافق على تنظيم الانتخابات العامة في المستقبل القريب.

وأكد المجتمعون ضرورة وقف سياسة كم الأفواه، مطالبين الأجهزة الأمنية بعدم اعتقال الصحفيين واحترام حرية العمل الصحفي من دون قيود، وفقا للدستور والقوانين الفلسطينية والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي وقعت دولة فلسطين عليها.