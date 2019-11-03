4 قتلى في هجوم إرهابي شمالي موزمبيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 4 أشخاص في هجوم إرهابي شمالي موزمبيق، وفق ما أفاد به شهود عيان لوكالة "فرانس برس".
وقال الشهود "إن مجموعة من الإرهابيين نصبوا كمينا لإحدى الشاحنات قرب قرية مومو في منطقة كابو ديلغادو".
وأضافوا "أن الهجوم أسفر عن مقتل سائق الشاحنة وثلاثة ركاب وإصابة آخرين".
وقال شاب في الثلاثين من العمر شهد الهجوم: "لسنا في مأمن هنا"، فيما قرر آخر مغادرة المنطقة.
ولم تؤكد السلطات وقوع الهجوم أو تنفه، علما بأنها نادرا ما تدلي بمعلومات عن التمرد في شمال البلاد.
ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام من مقتل 10 أشخاص الخميس الماضي في المنطقة نفسها، وفق سكان.
وكثف الإرهابيون في العامين الأخيرين هجماتهم في كابو ديلغادو ما أسفر عن مقتل 300 مدني وتهجير الآلاف.
ولم يتبن الإرهابيون أيا من الهجمات التي نسبت إليهم.
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي أخيرا هجمات عدة في موزمبيق، لكن خبراء عديدين يشككون في مدى نفوذه في المنطقة.
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