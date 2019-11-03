تركيا: نشكر قطر على دعم العملية العسكرية في سوريا

قدم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، الشكر لقطر على دعمها للعملية العسكرية التي شنتها أنقرة على شمال شرقي سوريا.



وفي تغريدة له على حسابه بموقع تويتر نشر أوغلو صورة تجمعه بأمير قطر تميم بن حمد وكتب: "خلال اللقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة أبلغناه تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. نود أن نشكر قطر على دعمها لعملية نبع السلام".





واستقبل تميم أوغلو، الأحد، في الدوحة، بمناسبة زيارته للبلاد، حيث جرى خلال اللقاء، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية: "استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وآفاق تعزيزها وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

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وفيما انتفضت دول العالم ضد العدوان التركي على سوريا، أعلن وزير الدفاع القطري دعم بلاده لهذه العملية العسكرية، كما أن الدوحة تحفظت كذلك على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الذي أدان العدوان العسكري التركي على الشمال السوري.

وأطلق الرئيس التركي عملية عسكرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأراضي السورية، تسببت في أزمة إنسانية جديدة مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية العدوان الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.



وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان التركي على الأراضي السورية، توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لقوات سوريا الديمقراطية.

وأعلنت تركيا أنها قررت عدم استئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء الهدنة، بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار شمالي سوريا 6 أيام بإشراف روسي-تركي.