- 1/2
- 2/2
رويترزالأحد 2019/11/3 08:26 م بتوقيت أبوظبي
خوان جوايدو ونيكولاس مادورو
ذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية، الأحد، أنها قررت طرد دبلوماسيي السلفادور من البلاد ردا على قرار البلد الواقع بأمريكا الوسطى طرد الدبلوماسيين الممثلين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها أمهلت الدبلوماسيين 48 ساعة لمغادرة البلاد.
ولا تعترف السلفادور بمادورو رئيسا شرعيا، وقالت السبت إنها ستستقبل هيئة دبلوماسية جديدة ممثلة لزعيم المعارضة خوان جوايدو.
ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"جوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.
فيما أيدت بلدان بينها روسيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تقرر طرد دبلوماسيي السلفادور ردا على قرار مماثل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.