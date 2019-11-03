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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. "أسرة اليمن العربي" تتقدم بالتهاني لأبناء محافظة الفيوم على توثيق الصفحة الرسمية لمركز الأورام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
الخليج 365
تتقدم أسرة (الخليج 365) بالتهاني لأبناء محافظة الفيوم بمصر، توثيق الصفحة الرسمية لمركز أورام الفيوم من ادارة الفيسبوك.
وكانت مؤسسة مصر الخير قد اختارت الإعلامي المصري شريف مدكور كسفير لحملة دعم مركز أورام الفيوم من أجل دمج ومشاركة أفراد المجتمع في إحداث تغيير إيجابي لمساعدة المرضى الأكثر استحقاقا بعد أن أصبح رمزاً لمكافحة السرطان، وذلك بعد تجربته في مكافحة سرطان القولون والتي تجلت منها قصة نجاح في المواجهة والتغلب والقدرة على التخلص من الآثار النفسية السيئة مما جعل منه رمزًا لكل من يواجه هذا المرض.
يذكر أن مركز أورام الفيوم يقدم خدمات كبيرة لمحافظات شمال الصعيد ويمثل أهمية كبرى في مواجهة مرض السرطان، حيث باتت أعداد مرضى الأورام بمحافظات الصعيد في تزايد لعدم وجود الرعاية الصحية المطلوبة لهم.
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