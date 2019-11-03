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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يطالب بالكشف عن هوية مسرب مكالمة الرئيس الأوكراني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
الخليج 365 - وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، اليوم الأحد، أنه يتعين الكشف عن الشخص الذى سرب معلومات تتعلق بمكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
واتهم وسائل الإعلام بالكذب، والتستر عليه، لأنها تعرف أنه ذراع الحزب الديمقراطي، ولا تريد الكشف عن شخصيته، مما يسبب موجة عارمة من الغضب.
وطالب "ترامب" بالكشف عن هوية ذلك العميل قائلا: "اكشفوا عن مسرب المعلومات وأنهوا خدعة المساءلة بالتقصير".
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