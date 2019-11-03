شاهد.. القوات الخاصة الأمريكية تتفقد حقول النفط السوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365 - وكالات

قامت دورية من القوات الخاصة الأمريكية، اليوم الأحد، بتفقد حقول النفط في منطقة آليان والرميلان بالحسكة بشمال شرقي سوريا، عند الحدود مع العراق.



وأفاد مراسل وكالة أنباء روسيا اليوم، بأن الدورية الأمريكية جالت مع القوات الكردية (قسد) في عدد من حقول النفط بمنطقة آليان والرميلان وقرى آلاقوس، حيث كان برفقتهم أيضا وزير البترول في "الإدارة الذاتية الكردية".

وأضاف مراسل روسيا اليوم أن الدورية الأمريكية عادت إلى منطقة رميلان، في مثلث الحدود التركية-السورية-العراقية، بعد تفقدها حقول نفطية في منطقة القحطانية، حيث سلكت الطرق القريبة من الحدود التركية