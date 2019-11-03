شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. اللبنانيين يحتشدون ودعوات لإضراب عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - وكالات أكد مراسل "روسيا اليوم" في العاصمة اللبنانية بيروت، احتشاد آلاف اللبنانيين مساء، اليوم الأحد، في ساحة الشهداء بالعاصمة اللبنانية بيروت، وطرابلس، وصيدا والنبطية وصور وكفرمان بالجنوب.

وأطلق اللبنانيون وسم "يوم الوحدة" بهدف إسقاط النظام السياسي الحاكم في البلاد، وهذه التظاهرات تأتي ضمن سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وتزامت الاحتجاجات مع أخرى لأنصار الرئيس اللبناني ميشال عون، انطلقت من أمام القصر الرئاسي.

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