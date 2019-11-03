خامنئي: ماكرون متواطئ مع أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هاجم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي أمس، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وقال إنه إما ساذج أو متواطئ مع أمريكا عندما يردد أن محادثات بين واشنطن وطهران ستحل المشكلات، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني.

ونقل التلفزيون عن خامنئي أن بلاده لن ترضخ للضغوط الأمريكية، وأن المحادثات مع أمريكا لن تحل مشكلات إيران، وقال «إحدى سبل الحد من نفوذ أمريكا هي رفض إجراء أي محادثات معها، هذا يعني أن إيران لن ترضخ لضغوط أمريكا، من يعتقدون أن المفاوضات مع العدو ستحل مشكلاتنا مخطئون 100%».

ورفض خامنئي من قبل إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وقال على موقعه الالكتروني الرسمي «هناك إجماع لدى كل المسؤولين في إيران على أنه لن تجرى أي مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان».

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وأعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي أمس الأول، أن الولايات المتحدة شنت حربا سيبرانية ضد منشآت إيران وبنيتها التحتية.

وقال جلالي، وهو عميد بالحرس الثوري، إن «الولايات المتحدة أعلنت رسميا الحرب الالكترونية ضد طبقة البنية التحتية السيبرانية الإيرانية».

وأضاف «أعلن الأمريكيون لأول مرة أنهم هاجموا طبقات البنية التحتية البحرية والغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك ردا على قيام القوات الإيرانية بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في 20 يونيو الماضي».

وألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الاتفاق النووي مع طهران، وعزز العقوبات على النظام الإيراني، في ضغوط لدفعهم إلى التفاوض مجددا حول اتفاق نووي بشروط جديدة، وهو ما ترفضه طهران.