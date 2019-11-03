رسوم إيرانية معادية على جدران السفارة الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت إيران معرضا للرسوم واللوحات والجداريات المعادية للولايات المتحدة على جدران السفارة الأمريكية السابقة، قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى الأربعين لاقتحامها.
وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي خلال مراسم افتتاح المعرض إن «أمريكا هي أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وهي لاعب رئيس في الحروب».
واتهم وفقا لوكالة «تسنيم» الرسمية، واشنطن بالخداع حول دعم حقوق الإنسان والديمقراطية، معتبرا أنها تدعم «ما يقرب من جميع الطغاة»، حسب تعبيره.
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