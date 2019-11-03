العراقيون يغلقون الطرق ويعلنون العصيان المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دخلت الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق في يومها العاشر مرحلة جديدة تمثلت بإعلان العصيان المدني الكلي أو الجزئي وإغلاق العديد من الطرق الرئيسة والفرعية، لاسيما في شرق العاصمة، مما حال دون وصول الموظفين والطلبة إلى دوائرهم ومعاهدهم وكلياتهم.

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وترافق ذلك مع إعلان نقابة المعلمين عن مواصلة إضراب المدرسين والمعلمين خمسة أيام أخرى ابتداء من أمس، وعمل المتظاهرون في بغداد منذ ساعات الصباح الأولى على قطع الطرق الرئيسة بشرق المدينة، لا سيما في مدن ومناطق وأحياء الصدر وشرق قناة الجيش والزعفرانية وطريق محمد القاسم السريع مستخدمين إطارات السيارات المشتعلة.

وشملت إجراءات العصيان المدني الكلي أو الجزئي عدة محافظات بوسط وجنوب العراق «ميسان والبصرة والناصرية والديوانية وكربلاء وواسط» كما امتدت إلى إغلاق بعض الطرق، وخاصة تلك المؤدية إلى الحقول النفطية أو الحدود العراقية ـ الإيرانية.

وكان متظاهرو ساحة التحرير في بغداد قد دعوا إلى العصيان المدني والإضراب العام للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.