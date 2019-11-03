موسوعة تاريخية مصورة للخليج العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض استعرض الاجتماع الـ33 لمركز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس مشروع إطلاق موسوعة تاريخية مصورة لدول مجلس التعاون الخليجي. وشهد الاجتماع الذي استضافه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، برئاسة الأمين العام للأمانة والمشرف العام على المركز الدكتور فهد السماري ورؤساء مراكز الوثائق والدراسات في دول الخليج العربي، عرض التقرير المالي والإداري للأمانة العامة، وكذلك المسودة النهائية للخطة الاستراتيجية الشاملة للأمانة، وما تم إنجازه من قبل مركز عيسى الثقافي في البحرين حول إقامة ندوة علمية عن الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.



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