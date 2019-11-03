أمريكا تتجنب استفزاز كيم وتعلق مناوراتها مع سول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف تقرير إخباري أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية ستعلقان تدريبات جوية مشتركة خلال فصل الشتاء، مثلما حدث العام الماضي من أجل دعم الدبلوماسية الجارية لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن أحد المصادر قوله إن السلطات العسكرية في الدولتين «تبادلتا تفاهما» بشأن تأجيل مناورات جوية تجري في ديسمبر من كل عام، لتجنب استفزاز الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمناورات يعتبرها «بروفة» لغزو بلاده.