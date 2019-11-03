المظاهرات اللبنانية تتواصل.. وأمريكا تعلق مساعداتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ نيويورك

فيما تتواصل المظاهرات اللبنانية في بيروت وعدد من المدن، نقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علقت المساعدات الأمنية المخصصة للبنان، بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني، إلى أجل غير مسمى، وأوضح المصدر أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لم تطلعا على قرار تعليق المساعدات.

ورغم المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه «لن يكون هناك إنقاذ للبنان إلى حين تطبيق الإصلاحات»، مضيفا «كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات، وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك، وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك».

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كان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قدم استقالته الأسبوع الماضي على وقع احتجاجات شعبية. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون «يجري اتصالات ضرورية قبل إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة».

على صعيد متصل، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن «الساحات كثيرة ويجب أن لا يكون هناك ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد أخرى، لأن الفساد لا يضمحل بسهولة، لأنه متجذر في الأرض منذ عشرات السنين، ولن يضمحل إلا بعد جهود كبيرة».

وقال في كلمة ألقاها أمام الحشود على طريق القصر الجمهوري «رسمنا خريطة طريق من 3 نقاط: الفساد، الاقتصاد، والدولة المدنية، والثلاث ليس من السهل تحقيقها، ولذلك نريد ساحة تتألف منكم ومن المتظاهرين كي تدافعوا عن حقوقكم، وكثر يعرقلون ذلك، نريد جهدا كبيرا ونريدكم أن تتفقوا مع الفريق الكبير، وتجاهدوا مع بعض».

وختم بالقول: «أقول لكم أنا معكم من خلالكم أرى شعب لبنان كله، وأقول لكم إني أحبكم كلكم يعني كلكم».