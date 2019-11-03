الربيعة: 50 ألف سلة غذائية لسد حاجة بعض الأسر السودانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية لتأمين وتوزيع السلال الغذائية والتمور العينية في السودان، حيث وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة في مقر المركز بالرياض.

وأوضح الربيعة أنه سيتم من خلال هذه الاتفاقية تأمين 50,000 سلة غذائية وتوزيع 100,000 كرتون من التمور العينية لسد حاجة الأسر المتواجدة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر، بقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 3 ملايين و96 ألف دولار أمريكي، فيما يبلغ عدد المستفيدين 750,000 فرد، يشملون الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأمن الغذائي في الولايات الأكثر احتياجا.

وأضاف الربيعة أن مناطق التنفيذ للسلال الغذائية تشمل كسلا، وسنار، والنيل الأبيض، والقضارف، وغرب دارفور، والخرطوم، والجزيرة، ووسط دارفور، وشمال كرفان، ونهر النيل، والشمالية، فيما تشمل مناطق التوزيع للتمور جميع ولايات السودان، وهي النيل الأزرق، وجنوب كردفان، وكسلا، وغرب كردفان، وسنار، ووسط دارفور، والشمالية، وشمال دارفور، وغرب دارفور، والجزيرة، وجنوب دارفور، وشرق دارفور، والقضارف، والبحر الأحمر، والنيل الأبيض، والخرطوم، ونهر النيل، وشمال كردفان، ونازحي جنوب السودان في ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض، وشرق دارفور.