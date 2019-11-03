الحوثيون يحولون الحديدة إلى كانتونات مفخخة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الحديدة، عدن

حولت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مدينة الحديدة الساحلية إلى كانتونات مفخخة، وقطعت أوصال المدينة بحواجز اسمنتية وخنادق وحفريات كبيرة ومتاريس قتالية.

وأكد الإعلام العسكري التابع للقوات اليمنية المشتركة أن ميليشيات الحوثي، استحدثت خلال الأيام الماضية 19 خندقا داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، معظمها على مقربة من نقاط مراقبة وقف إطلاق النار التي تم تثبيتها بإشراف رئيس البعثة الأممية الجنرال الهندي أباهيجيت جوها الشهر الماضي، ولم يمض عليها أكثر من 10 أيام.

وأشار البيان إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد الميداني واستحداث مواقع جديدة وحفر خنادق وأنفاق داخل المدينة، ومن ذلك قيامها بحفر 19 خندقا عقب نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار.

واعتبرت القوات المشتركة ذلك «خرقا صارخا لكل الاتفاقيات والتفاهمات بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة، وفقا لاتفاق ستوكهولم».

وحذر البيان من استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية خروقاتها الميدانية، والتي قال إنها «تهدد بنسف اتفاق التهدئة وتدفع باتجاه التصعيد عسكريا»، كما أكد أن القوات المشتركة ترصد بدقة كل تحركات الميليشيات، وأن قوات الجيش جاهزة لردع ميليشيات الحوثي.

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إلى ذلك وزع الإعلام العسكري صورا لبعض الخنادق التي استحدثتها الميليشيات الحوثية في مناطق وأحياء سكنية بالقرب من مناطق التماس ونقاط ضبط ارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وفي السياق فككت فرق هندسية تابعة للقوات المشتركة حقل ألغام زرعته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في أحد الأحياء السكنية بمدينة الحديدة، كبرى مدن الساحل الغربي في اليمن، وأكد مصدر في القوات المشتركة أن الفرق الهندسية نزعت حقل الألغام الذي زرعته الميليشيات بين منازل المواطنين والطرقات المؤدية إليها في حي منظر بطرف المدينة الجنوبي.

وكانت فرق المشتركة فككت الأسبوع الماضي حقل ألغام متنوع الأشكال والأحجام، في الحي نفسه المشتمل على مزارع، وتواصل انتزاع الألغام والعبوات الناسفة التي نشرتها الميليشيات الحوثية في مختلف مناطق وقرى محافظة الحديدة، بعدما تسببت في إصابة واستشهاد كثير من المدنيين الأبرياء، ضمنهم نساء وأطفال. وتشكل الألغام والمتفجرات مصدرا رئيسيا لأخطار تهدد حياة السكان والنازحين العائدين إلى قراهم ومناطقهم.

مشاهدات يمنية

ميليشيات الحوثي تفرض مبالغ باهظة على الوجاهات القبلية بمناطق سيطرتها لدعم المولد وشنت حملة على التجار بكل الفئات، وأصحاب المهن الصغيرة، لدفع الضرائب وغرامات ومخالفات كذرائع ضد كل من يخالف دفع إتاوات وتبرعات للاحتفالات التي تنظمها على مدار السنة.

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