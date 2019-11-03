شكرا لقرائتكم الرميان: تحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو خلال 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب.

وقال الرميان، في المؤتمر الصحافي الرسمي حول تفاصيل الاكتتاب العام، إن طرح أرامكو في "تداول" دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية.

الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد

وفي سياق متصل، أفاد الرميان أن الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو.

وتابع: "الطرح العام الأولي لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030".

وفي رده على سؤال، للزملية فاطمة الضاوي، قال: "خلال عشرة أيام سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو"، متابعاً: "بعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في تداول".

وأكد الرميان، في سؤال لـ"رويترز"، أنه من الصعب التعليق على تقييم أرامكو في هذه المرحلة.

الحوكمة قادرة على حماية حقوق المساهمين

وأمّا في ما يتعلق بالإدراج خارج السوق السعودية فأجاب: "اتخاذ القرار بخصوص الإدراج خارج "تداول" سيتم في الوقت المناسب".

وتابع قائلا: "تحديد نسبة وسعر الطرح سيتم بعد عملية بناء سجل الأوامر".

وفي سياق متصل، شدد الرميان على أن الحوكمة في السوق السعودية قادرة على حماية حقوق المساهمين.

ونوه بأن تنوع وعمق مجلس إدارة أرامكو يضيفان قيمة كبيرة للشركة.

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مساهمو أرامكو الجدد

ورحب الرميان بالمساهمين الجدد قائلا: "أود أن أرحب بمساهمي أرامكو الجدد".

وأفاد الرميان: "نساهم في المحافظة على النمو الاقتصادي من خلال المساهمات الضريبية المستقرة".

وفي حين أشار إلى المساهمة في خلق فرص العمل ودعم النمو المستمر لسلسلة التوريد المحلية، قال: "السعودية أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات".

وكانت هيئة السوق المالية السعودية ​أعلنت موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وأعلنت شركة "أرامكو" إطلاق نظام حوافز للسعوديين، يتضمن منح أسهم مجانية ضمن ضوابط محددة.

وأعلنت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

وقالت أرامكو، في معرض إعلان نيتها الإدراج بالبورصة السعودية، إن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.