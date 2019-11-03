النشرة: بدء التجمع على طريق تعلبايا واقفال الطريق عند مفرق المرج

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن "بدء التجمع على ​طريق تعلبايا​ من قبل المتظاهرين واقفال الطريق عند مفرق المرج"، مشيراً إلى أنه "دعا اهالي مجدل عنجر الى التجمع بكثافة في ساحة المصنع بدءا من الان"، لافتاً إلى "قطع الطريق عند مثلث جب جنين كامد اللوز بالإطارات المشتعلة"، مضيفاً "قطع الطريق عند مفرق قب الياس من قبل بعد المتظاهرين".

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