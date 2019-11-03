اخبار العالم

دعوات من وسط بيروت إلى الإضراب العام غدا وإقفال الطرقات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

جمعت ساحتا الشهداء و​رياض الصلح​ محتجين من مناطق مختلفة بدأوا بالتوافد إليهما اعتبار من الساعة الرابعة عصر تحت شعار "أحد الوحدة"، حاملين الأعلام اللبنانية والشعارات المنددة بالفساد والداعية إلى المحاسبة والاصلاح.

وأكد عدد من المشاركين، الاستمرار بالتظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب، وسط دعوات إلى الاضراب العام غدا وإقفال الطرقات في كل المناطق "حتى ​تشكيل الحكومة​".

كما افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن المحتجين عند تقاطع ايليا اكدوا أن هناك دعوة الى اضراب عام وإقفال الطرقات غداً في المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعوات من وسط بيروت إلى الإضراب العام غدا وإقفال الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا