دعوات من وسط بيروت إلى الإضراب العام غدا وإقفال الطرقات

جمعت ساحتا الشهداء و​رياض الصلح​ محتجين من مناطق مختلفة بدأوا بالتوافد إليهما اعتبار من الساعة الرابعة عصر تحت شعار "أحد الوحدة"، حاملين الأعلام اللبنانية والشعارات المنددة بالفساد والداعية إلى المحاسبة والاصلاح.

وأكد عدد من المشاركين، الاستمرار بالتظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب، وسط دعوات إلى الاضراب العام غدا وإقفال الطرقات في كل المناطق "حتى ​تشكيل الحكومة​".

كما افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن المحتجين عند تقاطع ايليا اكدوا أن هناك دعوة الى اضراب عام وإقفال الطرقات غداً في المدينة.