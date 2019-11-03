الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 3.3 ألف مدني في أوكرانيا منذ اندلاع النزاع في جنوب شرقها

أعلنت ​الأمم المتحدة​ أن "أكثر من 3.3 ألف شخص قتلوا وأصيب نحو 9 آلاف بجروح في ​أوكرانيا​ منذ بداية النزاع المسلح في جنوب شرقها"، مشيرةً إلى أن "النزاع في منطقة دونباس حول 1.3 مليون شخص إلى نازحين داخليا، وترك 3.5 مليون آخرين بحاجة إلى ​مساعدات​، إضافة إلى قيام "خط تماس" بطول 427 كلم، يحجب وصول المواطنين في هذه المنطقة إلى خدمات أساسية".

وكانت السلطات الأوكرانية بدأت، في نيسان 2014، عملية عسكرية ضد "جمهوريتي ​دونيتسك ولوغانسك​ الشعبيتين" اللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا من جانب واحد، بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأوكراني الأسبق، ​فيكتور يانوكوفيتش​، في شباط من العام نفسه، نتيجة أحداث "ميدان الاستقلال" في العاصمة كييف.