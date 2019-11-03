الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 3.3 ألف مدني في أوكرانيا منذ اندلاع النزاع في جنوب شرقها

أعلنت الأمم المتحدة أن "أكثر من 3.3 ألف شخص قتلوا وأصيب نحو 9 آلاف بجروح في أوكرانيا منذ بداية النزاع المسلح في جنوب شرقها"، مشيرةً إلى أن "النزاع في منطقة دونباس حول 1.3 مليون شخص إلى نازحين داخليا، وترك 3.5 مليون آخرين بحاجة إلى مساعدات، إضافة إلى قيام "خط تماس" بطول 427 كلم، يحجب وصول المواطنين في هذه المنطقة إلى خدمات أساسية".
وكانت السلطات الأوكرانية بدأت، في نيسان 2014، عملية عسكرية ضد "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" اللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا من جانب واحد، بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأوكراني الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش، في شباط من العام نفسه، نتيجة أحداث "ميدان الاستقلال" في العاصمة كييف.
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