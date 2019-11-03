عبد المهدي: الشعب عبر عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي

لفت رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ في تصريح له بعد مرور شهر على ​التظاهرات​ إلى ان "الشعب عبر عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي أداء ​الحكومة​ والاصلاحات المطلوبة"، مشيراص إلى أن "التظاهرات السلمية لم يعكر صفوها إلا استمرار وقوع الضحايا من المتظاهرين".

وأشار إلى "إننا كلفنا لجنة للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى ​القوات​ الأمنية عند دفاعها عن مواقعها"، مؤكداً أنه "ما زالت التعيلمات مشددة ل​قوى الامن​ بعدم استخدام الرصاص الحي أو أي اسلحة قاتلة".