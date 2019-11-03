عبد المهدي: الشعب عبر عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي

لفت رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في تصريح له بعد مرور شهر على التظاهرات إلى ان "الشعب عبر عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي أداء الحكومة والاصلاحات المطلوبة"، مشيراص إلى أن "التظاهرات السلمية لم يعكر صفوها إلا استمرار وقوع الضحايا من المتظاهرين".
وأشار إلى "إننا كلفنا لجنة للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها"، مؤكداً أنه "ما زالت التعيلمات مشددة لقوى الامن بعدم استخدام الرصاص الحي أو أي اسلحة قاتلة".
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