داخلية تركيا تعلن توقيف 7 من تنظيم داعش بينهم مسؤول معسكرات التدريب

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن "توقيف 7 أشخاص من تنظيم "داعش" بينهم مسؤول معسكرات التدريب في التنظيم".

وفي بيان لها، أوضحت الداخلية التركية أن "العملية ضد تنظيم "داعش" نفذت في 5 محافظات هي عثمانية و​إسطنبول​ و​غازي عنتاب​ وكيليس"، لافتةً الى أنه "تم خلال العملية اعتقال أمير الزكاة وهو والمسؤول عن معسكرات تدريب المقاتلين الأجانب لصالح التنظيم ونقلهم إلى مناطق النزاع".

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