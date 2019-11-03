مسؤول ايراني: موضوع حقوق الانسان فرصة لتبيين الاسس الدينية وكشف زيف الادعياء

أكد رئيس السلطة القضائية في ايران ابراهيم رئيسي "موضوع حقوق الانسان لا يشكل تهديدا للبلاد بل نراه فرصة لتبيين الاسس الدينية لحقوق الانسان وأداء النظام في هذا المجال وكشف زيف المتشدقين بحقوق الانسان"، مشيراً إلى "ضرورة عقد الاجتماعات الموسمية لهذا المجلس".
ولفت إلى انه "لا ينبغي ان ننظر الى موضوع حقوق الانسان كتهديد، بل ان هذا الموضوع يشكل فرصة لتبيين أن أفضل اسس الدفاع عن حقوق الانسان متوفرة في القيم الاسلامية، وهذا الامر شفاف ومحدد بشكل تام في نظام الجمهورية الاسلامية والدستور والقوانين العادية ومواقف الامام الراحل وقائد الثورة وكذلك في ادائنا".
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