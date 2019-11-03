ظريف: نواجه التحركات الغربية بشان غسيل الاموال

اكد وزير الخارجية ال​ايران​ية ​محمد جواد ظريف​ ان "ايران و​وزارة الخارجية​ بذلت قصارى جهودها لمواجهة التحركات الغربية بشان غسيل الاموال وسوف نستمر في ذلك والآن ايضا وبعد اخر اجراء لمجموعة العمل المالي "فاتف" بشان غسيل الاموال ضد ايران ، قمت بأقوى دفاع عن موقف ​الجمهورية​ الإسلامية الايرانية ؛ وان ما نقل من كلام سابقا حول غسيل الاموال لم يكن حديثي بل كانت تصريحات صدرت عن مسؤولين مختلفين بالبلاد وان مهمتي هي الدفاع عن الجمهورية الاسلامية الايرانية وليس من المعقول ان اتحدث بشيء بالخارج اضطر الى الدفاع عنه".

ولفت إلى أن "الاتهامات التي يوجهونها للجمهورية الإسلامية تكمن في انها لا تنضم الى مجموعة العمل المالي "فاتف" لانها حسب ادعائهم لاتريد مواجهة ​الارهاب​ وغسيل الاموال ولكن ما قلته انا هو ان هناك جماعات ضغط لديها مصالح مالية شخصية"، موضحاً أن "النظام الايراني بريء من هذا الكلام ، وان ما قلته هو في اتجاه ما يقال من كلام في خارج البلاد دعما للجمهورية الاسلامية الايرانية الا وهو المصالح التي تقود الى معارضة هذه التحركات ، فمصالح من يمتلكون الاموال مثل عصابات تهريب المسكوكات الذهبية والعملة الصعبة تقتضي غسيل الاف مليارات التومانات وهي التي يتم التحقيق فيها حاليا في محاكم الجرائم الاقتصادية ".