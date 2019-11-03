أعلن حراك ساحة العلم في صور عن الإضراب يوم غدا، داعياً الحراك كل المواطنين الى "الالتزام بالإضراب والنزول الى الشارع والى ​قطع الطرق​ والاعتصامات امام الإدارات العامة و​المصارف​ للتعبير عن حقوق الشعب ولاسقاط النظام الطائفي وارجاع الموال المنهوبة للدولة ومحاسبة الفاسدين, وقد نظم الحراك وقفات احتجاجية وسط شعارات رفعت كتب عليها كلكن يعني كلكن".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حراك ساحة العلم في صور أعلن عن الإضراب يوم غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.