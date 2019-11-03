بسام الهاشم: هؤلاء المواطنين الذين ينتفضون يدعمون رئيس الجمهورية

أكد القيادي السابق في "​التيار الوطني الحر​" ​بسام الهاشم​ أن "هؤلاء المواطنين الذين ينتفضون يدعمون ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون وتوجهاته بالخطاب الاخير"، مشيراً الى أن "الرئيس عون وجد مطالب تحظى بإجماع الناس المنتفضين".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الهاشم أن "الناس نفسهم يحملون نفس المعاناة"، لافتاً الى انه "آن الأوان لإجراء المشاورات والدخول الى الحل الذي يأخذ بعين اعتبار تحركات المواطنين".

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