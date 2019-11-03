ريفي: العهد لديه نهم وجشع تاريخي للمال والسلطة و"حزب الله" ولي نعمته

سأل الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "هل يُعقل أن يستنجد ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون بأعضاء حزبه ليواجه اللبنانيين؟"، لافتاً إلى أن "​الشعب اللبناني​ قرر الإستمرار بانتفاضته ضد عهد ​الفساد​ و​جبران باسيل​ هو الفاسد الأول والثورة مستمرة للتخلص من هذه السلطة الفاسدة والفاشلة".

وأشار إلى أننا "نسمع أقوالاً من رئيس الجمهورية ولا نرى أفعالاً وكأنه يعيش في الماضي فيما الشعب يسير نحو المستقبل"، لافتاً إلى أننا "نشهد مخالفة دستورية بعدم إجراء إستشارات نيابية مُلزِمة حتى الآن وهذا أمر مستنكَر وباسيل بشّر بقلب الطاولة فانقلبت على رأسه".

واعتبر أن "الشعب اللبناني قرر المضيّ بانتفاضته ضد عهد الفساد وجبران هو الفاسد الأول والثورة مستمرة للتخلص من هذه السلطة الفاشلة"، سائلاً: "من منع هذا العهد من تحقيق إنجازات؟ الناس فقدت الثقة وفساد فريق رئيس الجمهورية هو السبب الأساسي لما يحصل".

ولفت إلى أن "العهد لديه نهَم وجشع تاريخي للمال والسلطة و"حزب الله" هو وليّ نعمته"، داعياً رئيس الحكومة سعد الحريري لـ"تطبيق برنامج الإنتفاضة والشعب اللبناني سيُسقط أي حكومة مُلحقة بسيطرة حزب الله"، موضحاً أن "شعبنا يراقب تصرفات السلطة وبات يملك حق إسقاط أي فريق يحاول أن يخرج عن برنامج الثورة".